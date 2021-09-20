19 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? Master Chef (Mastır Şef) elenen isim ki? Tunahan, Ateş, Mustafa kim elendi? MasterChef'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında eleme potada olan isimler elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme potasında yer alan isimlerden Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu ve Hasan elenmemek için en lezzetli ve en güzel görünen tabağı yapmak için uğraştı. Azize, Burcu ve Hasan elenmekten kurtulurken Mustafa, Ateş, Tunahan ise şeflerin imza yemeğini yapmaya çalıştı. Jüri üyeleri elenen ismi açıkladığı anda yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Peki MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim kim?

19 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? Master Chef (Mastır Şef) elenen isim ki? Tunahan, Ateş, Mustafa kim elendi? MasterChef'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında eleme potada olan isimler elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme potasında yer alan isimlerden Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu ve Hasan elenmemek için en lezzetli ve en güzel görünen tabağı yapmak için uğraştı. Azize, Burcu ve Hasan elenmekten kurtulurken Mustafa, Ateş, Tunahan ise şeflerin imza yemeğini yapmaya çalıştı. Jüri üyeleri elenen ismi açıkladığı anda yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Peki MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasından 19 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan isimler elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme potasından çıkamayarak son oyuna kalan Ateş,Tunahan ve Mustafa şehlerin imza tabağını taklit etmeye çalıştı. Yarışmanın en başarılı ismi Mustafa oldu. Geriye Tunahan ve Ateş kaldı. Bu iki isimden kimin elendiği ise merak ediliyor.

19 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi?

19 Eylül Pazar eleme gecesinde en lezzzetli ve en şık tabağı yapan Mustafa geceyi elenmeden atlattı. Eleme gecesine Tunahan ve Ateş ikilisinden kimin elendiğini jüri üyeleri açıkladı. Peki MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

Master Chef (Mastır Şef) elenen isim kim?

Yarışmacılar jüri üyelerinin belirlediği yemekleri yapmak için ter döktü. Eleme potasında yer alan Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi.

Mehmet Şef imza yemeğini 3'lü eleme gecesinde en iyi yapan isim Mustafa oldu. Mustafa elenmekten kurtulan isim oldu. Yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti. Tunahan'ın vedası sonrası arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tunahan'ın vedası hakkında Ateş, 'Mutluyum diyemem hala üzgünüm, bu hafta mutlu olabilir miyim bilemem' ifadelerini kullanarak gözyaşları içinde kaldı.

Master Chef Mavi Takım yarışmacıları

Dilara (K)

Tahsin

Azize

Mert

Milhan

Sergen

Eren

Ateş

Master Chef Kırmızı Takım yarışmacıları

Hamza (K)

Tunahan

Safanur

Burcu

Emre

Hasan

Mustafa

Şükrü

MasterChef Türkiye hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.