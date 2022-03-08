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TIMETURK / GENEL / 19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi? Muhtarlara 19 Ekim'de tatil mi?

19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi? Muhtarlara 19 Ekim'de tatil mi?

19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi? Muhtarlara 19 Ekim'de tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldiği etkinlikte muhtarlara müjdeler verdi. Erdoğan muhtarların sosyal güvenlik prim ödemeleri ve maaşları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. Erdoğan ayrıca 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olduğunu da hatırlattı.

2 Saat Önce
2022-03-08 15:07:16
19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi? Muhtarlara 19 Ekim'de tatil mi?

19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi? Muhtarlara 19 Ekim'de tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldiği etkinlikte muhtarlara müjdeler verdi. Erdoğan muhtarların sosyal güvenlik prim ödemeleri ve maaşları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. Erdoğan ayrıca 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olduğunu da hatırlattı.i

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin genelge, 2015 yılındaki 29507 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü tatil mi?

Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. .

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