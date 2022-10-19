19 Ekim Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara Esat Caddesi, Atatürk Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi kapalı mı? Ne zaman açılacak? 19 Ekim Çarşamba günü için Ankara'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Ankara'da sabah işe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar da kapalı yolların hangileri olduğunu ve ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki 19 Ekim Ankara'da yollar neden kapalı? İşte 19 Ekim Ankara kapalı yollar... Olgunlar Caddesi'

Ankara'da 19 Ekim'de yola çıkacak olanlar kapalı yollar listesine göz atmasında fayda var. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre Ankara'da pek çok yerde yollar kapalı olacak.

19 Ekim Ankara'da yollar neden kapalı?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılacak ilk Muhtarlar Evi'nin açılış töreni dolayısıyla bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlar da Ankara'da kapalı yollar ne zaman açılacak sorusuna yanı aramaya başladı.

Ankara 19 Ekim kapalı yollar ne zaman açılacak?

Ankara'da ilk muhtar evi açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıalcak. Kapalı yollar etkinlik bitimi ile yeniden açılacak.

19 Ekim Ankara'da hangi yollar kapalı?

Ankara'da 19 Ekim'de bazı yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacak. İşte 19 Ekim Ankara kapalı olan yollar listesi;

Buna göre, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Esat Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Olgunlar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Konur Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Karanfil Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Kızılırmak Caddesi'nin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Tunus Caddesi'nin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Vekaletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Mediha Eldem Sokağı'nın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Binektaşı Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Bardacık Sokak'ın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Büklüm Caddesi'nin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Akay Kavşak'taki alt geçitlerin tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

Ankara hakkında

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2022 yılı itibarıyla 5.747.325 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 215'tir. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre dünyada ise elli yedinci sırada yer almaktadır. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak Konya ve Sivas'tan sonra, Türkiye'nin en büyük üçüncü ilidir. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir. .