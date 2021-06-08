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18 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Korona virüs salgınında insanların elindeki en büyük silah şüphesiz aşı. Türkiye'nin aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşamayacağı belirtildi. Hem yerli aşı üretimi hem de uluslararası aşı şirketlerinden gelen aşılarla Türkiye nüfusunun tamamına yakınını aşılamak istiyor. Peki 18 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Bakan Koca 18 yaş üstü vatandaşların aşılanması ile ilgili geçtiğimiz günlerde umutlu konuştu. İşte 18 yaş üstü gençlerin aşılama takvimi...

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08.06.2021 08:33:10
18 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Türkiye korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olan ülkeler arasında gösteriliyor. Özellikle aşılama hızında birçok AB ülkesini geride bırakan Türkiye bir yandan da yerli aşı üretimi için çalışamlara devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca aşılamalarla ilgili yaptığı açıklamada 18 yaş üstü gençlerin ne zaman aşılanabileceğine de değindi. Peki 18 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş ve üstü vatandaşların aşılama programları ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, aşı programıyla ilgili haziranda 30 milyon doz BioNTech geleceğini, Çin aşısının da tedarikte olumlu gelişmelerle planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi.

18 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 

Sağlık bakanı Fahrettin Koca 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılama takvimine ne zaman dahil edileceğini açıkladı. Koca açıklamasında şunları söyledi: “Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. 65 yaş üstünü, yüzde 90'ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz. Bayram sonrası için vaka sayısında 5 bin altı hedefinin olabileceğine inanıyorum.”

18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Koca yine 18 yaş ve üzeri aşılama durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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