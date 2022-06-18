18 Haziran cumartesi TV'de neler var? Bugün TV'de neler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 yayın akışı
Diziler, filmler ve eğlence programları 18 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanalların günlük yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 18 Haziran 2022 cumartesi günü ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı..
2022-06-18 15:10:10
Tüm haftanın yorgunluğunu atmak için evde kalmayı tercih edenler televizyon izleyerek dinlenmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların yer aldığı araştırılmıştır. Hafta sonu dizi ve film yayınlayacak olan kanallar izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan eğlence programları ise müdavimleriyle buluşacak. İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışın detayları...
KANAL D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:30 Arda'nın Mutfağı
04:15 Müzik Arası
05:15 Yabancı Damat
SHOW TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Yalancı Yarim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yabancı Sinema İntikam Peşinde
01:45 Yabancı Sinema İntikam Peşinde
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
Star TV yayın akışı
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yerli Sinema
11:30 Kaderimin Oyunu
14:30 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Güzel Köylü
04:00 Çilek Kokusu
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şansımı Seveyim
11:50 Hakim
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Zoraki Misafir
22:20 Yerli Sinema Bizi Hatırla
00:45 Yabancı Sinema Golden Slumber
03:10 Destan
05:40 Kuruluş Osman
TRT 1 yayın akışı
06:35 Kalk Gidelim
10:00 Yerli Sinema Doru
12:05 Kasaba Doktoru
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:00 Kara Tahta
03:35 Yerli Sinema Doru
TV8 yayın akışı
07:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
04:15 Canım Annem
05:30 Bilginiz Olsun
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gizli Saklı
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:00 Gol Kralı
23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece
01:30 Senden Daha Güzel
03:45 Bay Yanlış
04:45 İnadına Aşk
06:15 Aşk Yeniden
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