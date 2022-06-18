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18 Haziran cumartesi TV'de neler var? Bugün TV'de neler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 yayın akışı

Diziler, filmler ve eğlence programları 18 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanalların günlük yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 18 Haziran 2022 cumartesi günü ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı..

16 Dakika Önce
2022-06-18 15:10:10
18 Haziran cumartesi TV'de neler var? Bugün TV'de neler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 yayın akışı

Tüm haftanın yorgunluğunu atmak için evde kalmayı tercih edenler televizyon izleyerek dinlenmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların yer aldığı araştırılmıştır. Hafta sonu dizi ve film yayınlayacak olan kanallar izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan eğlence programları ise müdavimleriyle buluşacak. İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışın detayları...

KANAL D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Seversin

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:30 Arda'nın Mutfağı

04:15 Müzik Arası

05:15 Yabancı Damat

SHOW TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

01:45 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

Star TV yayın akışı

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:45 Yerli Sinema

11:30 Kaderimin Oyunu

14:30 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Güzel Köylü

04:00 Çilek Kokusu

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Şansımı Seveyim

11:50 Hakim

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Zoraki Misafir

22:20 Yerli Sinema Bizi Hatırla

00:45 Yabancı Sinema Golden Slumber

03:10 Destan

05:40 Kuruluş Osman

TRT 1 yayın akışı

06:35 Kalk Gidelim

10:00 Yerli Sinema Doru

12:05 Kasaba Doktoru

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:00 Kara Tahta

03:35 Yerli Sinema Doru

TV8 yayın akışı

07:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

04:15 Canım Annem

05:30 Bilginiz Olsun

FOX TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Gizli Saklı

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gizli Saklı

22:00 Gol Kralı

23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece

01:30 Senden Daha Güzel

03:45 Bay Yanlış

04:45 İnadına Aşk

06:15 Aşk Yeniden

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