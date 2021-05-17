17 mayısta seyahat yasağı var mı? 17 mayıs yolcu otobüsüyle seyahat yasak mı?

17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma ile yeni dönem sonrası kademeli normalleşmeye geçildi. Kademeli normalleşme 17 Mayıs Pazartesi'den 1 Haziran'a kadar uygulanacak. Kademeli normalleşmede yola çıkacak olan vatandaşlar da 17 mayısta seyahat yasağı var mı sorusunu merak ediyor. 17 Mayıs Pazartesi şehirler arası seyahat yasak mı? 17 mayıs otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı? 17 mayıs yolcu otobüsüyle seyahat yasak mı? Otobüsle seyahat ederken izin almak gerekiyor mu? İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 17 Mayıs sonrası kontrollü normalleşmede uygulanacak kuralları belirledi.

17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma ile yeni dönem sonrası kademeli normalleşmeye geçildi. Kademeli normalleşme 17 Mayıs Pazartesi'den 1 Haziran'a kadar uygulanacak. Kademeli normalleşmede yola çıkacak olan vatandaşlar da 17 mayısta seyahat yasağı var mı sorusunu merak ediyor. 17 Mayıs Pazartesi şehirler arası seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 17 Mayıs sonrası kontrollü normalleşmede uygulanacak kuralları belirledi. İşte 17 Mayısta ve sonrasında şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detaylar...

Tam kapanamnın ardından ülke genelinde kademeli normalleşmeye gidildi. Kademeli normalleşme ile vak sayılarının daha düşük tutulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda 17 Mayıs'tan itibaren yeni kurallar geçerli olacak. Peki memleketlerinden dönmek üzere yola çıkacak olan vatandaşlar 17 mayısta seyahat yasağı var mı diye araştımaya başladı. Peki pazartesi şehirler arası seyahat yasak mı?

17 MAYIS'TA SEHAYAT YASAĞI VAR MI?

81 ilin valiliklerine gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede 1 Haziran 05.00 tarihine kadar şehirler arası seyahat kısıtlamaları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kaldırıldı.

Genelgede tedbirler kapsamında geçerli olacak istisna ve zorunlu sayılacak durumlara da yer verildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 yaş ve üzeri kişilerden iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için, herkese uygulanan kısıtlamalar dışında ilave bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Hakkı olmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

SEYAHAT YASAĞI 17 MAYIS'TA BİTİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan bilgilere göre: Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. İlgili maddeler şöyle:

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.