17 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? 17 Mayıs'ta yollar ne zaman açılacak? İstanbul'da yollar neden kapalı?

İstanbul'da yollar neden kapalı? 17 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? 17 Mayıs'ta yollar ne zaman açılacak? soruları trafiğe çıkan sürücüler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü nedeniyle 17 Mayıs'ta İstanbul'da bazı yollar araç geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valiliği kapatılan yolları ve alternatif yolları duyurdu.

İstanbul'da yollar neden kapalı? 17 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? 17 Mayıs'ta yollar ne zaman açılacak? soruları trafiğe çıkan sürücüler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü nedeniyle 17 Mayıs'ta İstanbul'da bazı yollar araç geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valiliği kapatılan yolları ve alternatif yolları duyurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ve caddeler araç trafiğine kapatışdı. "Gençlik Yürüyüşü" nedeniylekapalı olacak olan yollar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.

İstanbul'da yollar neden kapalı?

İstanbul'da 17 Mayıs'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

17 Mayıs'ta hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak akapalı olan yolları açıkladı. İşte 17 Mayıs'ta kapatıalcak olan yollar: Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

17 Mayıs alternatif yollar hangileri?

Valilikten yapılan açıklamaya göre alternatif güzergahlar şöyle: Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi