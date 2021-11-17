17 Kasım İstanbul-Düzce deprem merkez üssü neresi? Depremin büyüklüğü kaç? Kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Kasım'da saat 15.40'ta İstanbul'dan da hissedilen bir deprem meydana geldi. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin merkez üssünün Düzce olduğu ve büyüklüğünün şiddetinin ise 5.0 olduğu açıklandı.

17 Kasım İstanbul-Düzce deprem merkez üssü neresi? Depremin büyüklüğü kaç? Kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Kasım'da saat 15.40'ta İstanbul'dan da hissedilen bir deprem meydana geldi. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin merkez üssünün Düzce olduğu ve büyüklüğünün şiddetinin ise 5.0 olduğu açıklandı.

17 Kasım'da İstanbul'dan da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu ancak can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası vatandaşlar oldukça korktu. AFAD'dan depreme ilişkin yeni bilgiler geldi.

17 Kasım İstanbul deprem merkez üssü neresi?

AFAD'ın rsmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem Düzce'de meyedana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin büyüklüğü kaç? Kaç şiddetinde deprem oldu?

Düzce Merkez'de meydana gelen depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini verdi.

Herhangi olumsuz ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Düzce Valisi Cevdet Atay da depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.