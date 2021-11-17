17 Kasım İstanbul deprem | Deprem nerede oldu? İstanbul depremin şiddeti büyüklüğü kaç? İstanbul'da da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem ile panikleyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Peki 17 Kasım depremin merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Depremin Düzce'de olduğu öğrenildi. Depremin şiddeti ise 5.3 olarak açıklandı.

17 Kasım İstanbul deprem | Deprem nerede oldu? İstanbul depremin şiddeti büyüklüğü kaç? İstanbul'da da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem ile panikleyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Peki 17 Kasım depremin merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Depremin Düzce'de olduğu öğrenildi. Depremin şiddeti ise 5.3 olarak açıklandı.

Herhangi olumsuz ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Düzce Valisi Cevdet Atay da depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.