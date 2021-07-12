16 Temmuz cuma idari tatil mi? Kurban bayramı tatili 15 temmuz ile birleştirildi mi? Milyonlarca kişi kurban bayramı tatilini kaç gün olacağının açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını söylemişti. Milyonlarca kişinin beklediği millete sesleniş konuşması bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında olacak. Vatandaşlar kurban bayramı tatilinin 15 temmuz ile birleştirilmesini ve 11 güne çıkmasını istiyor. Peki Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

16 Temmuz cuma idari tatil mi? Kurban bayramı tatili 15 temmuz ile birleştirildi mi? Milyonlarca kişi kurban bayramı tatilini kaç gün olacağının açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını söylemişti. Milyonlarca kişinin beklediği millete sesleniş konuşması bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında olacak. Vatandaşlar kurban bayramı tatilinin 15 temmuz ile birleştirilmesini ve 11 güne çıkmasını istiyor. Peki Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban bayramı için vatandaşlar hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan kurban telaşı sürerken bir yandan da vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Tatil için kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağının açıklanmasını bekleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Ülkemizde milyonlarca kişi kısıtlamasız bir şekilde tatil yapmanın heyecanı yaşayacak. Peki kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 16 Temmuz cuma günü idari tatil olacak mı? 16 Temmuz cuma resmi tatil olacak mı? Bu soruların yanı bugün yapılacak Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak.

16 Temmuz cuma idari tatil mi?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 15 Temmuz FETÖ'ni kanlı darbe girişiminin yaşandığı şehitler ve gazilerin verildiği gündür. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için her yıl Temmuzun 15'inde Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlanır. 15 Temmuz resmi tatildir. Bayramdan hemen önceye denk gelen 15 Temmuz'un resmi tatil olması ile vatandaşlar 16 Temmuz cuma gününün de tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 16 Temmuz cuma idari tatil mi? 16 Temmuz'un tatil olup olmayacağına Kabine Toplantısı ile karar verielcek.

Kurban bayramı tatili 15 temmuz ile birleştirildi mi?

Vatandaşlar 16 Temmuz'un tatil olup olmayacağını merak ediyor. 20 Temmuz salı günü Kurban bayramının 1. günü kutlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün perşembe gününe denk gelmesi tatil planı yapanları umutlandırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller içinde yer alıyor ve 16 Temmuz cuma günü de tatil ilan edilerek kurban bayramı tatilş 11 güne çıkartılabilir. 2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü yoksa 9 gün mü oalcağı Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazanacak.

Erdoğan açıklamıştı

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

Kurban bayramı tatil kaç gün olacak?

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak. Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.

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