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TIMETURK / GENEL / 16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur?

16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur?

16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur? ABD medyası 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etti. Piyasalar bu iddia sonrası tedirginliğe kapıldı ancak Rusya iddiaları yalanladı. Rusya Ukrayna hattında yaşanan kriz sonrası dolar ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. Vatandaşlar da 16 Şubat'ta altın artar mı düşer mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

2 Saat Önce
2022-02-15 14:55:13
16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur?

16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur? ABD medyası 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etti. Piyasalar bu iddia sonrası tedirginliğe kapıldı ancak Rusya iddiaları yalanladı. Rusya Ukrayna hattında yaşanan kriz sonrası dolar ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. Vatandaşlar da 16 Şubat'ta altın artar mı düşer mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

Piyaslalar bir süredir Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilime oraklanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde ons altın fiyatlarında ve gram altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. ABD medyası 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceğini iddia etmişti. Bölgedeki gerginlik devam ederken vatandaşlar 16 Şubat'ta altının ne olacağını merak ediyor.

16 Şubat'ta altın ne olur?

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü. Rusya'dan bu iddiaları yalanlayan açıklamalar peş peşe geldi. Ancak ABD'li uzmanlar bölgedeki savaş riskinin halen ortada olduğunu ifade ediyor.

Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi?

Rusya-Ukrayna hattındaki gerlim devam ederken altın yatırımcıları altının ne olacağını merak ediyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'dan Ukrayna krizi konusunda diplomasi izlemeye istekli olduğuna dair işaretlerin olumlu olduğunu, ancak Moskova'nın sınırdan askerlerini geri çektiğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, 'Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var, bu temkinli bir iyimserlik için zemin oluşturuyor. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik' ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi. .

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