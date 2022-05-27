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16 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

39 Dakika Önce
2022-05-27 14:31:39
16 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Ekran Resmi 2022-05-27 14.31.26

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