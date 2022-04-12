16 Nisan 2022'de İstanbul saatiyle 21:54'te Terazi 26 derecesinde dolunay gerçekleşecek. 26 derecede Arcturus üzerinde dolunay. Peki 16 Nisan Dolunay’ı en çok hangi burcu etkileyecek?

16 Nisan 2022 Tarihinde İstanbul saatiyle 21:54'te terazi burcunun 26 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Peki, hangi burcu etkileyeçek.

Kova, İkizler, Aslan, Yay burçları olumlu etkileniyorsunuz. İlişkiniz varsa daha iyi bir döneme geçebilirsiniz. Uzlaşmak için güzel bir döneme giriyorsunuz ve ilişkinizle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa yeni aşk geliyor. Ayrıca parada da şans sizden yana! Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Detaylar burç yorumlarında!

Terazi, Oğlak, Koç, Yengeç burçları ise zorlanabilirler, olanlar karşısında stratejik ilerlemelisiniz.

Başak, Akrep, Balık ve Boğa burçları ise ani olaylar içinde kalabilirler. .