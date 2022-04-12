DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayern Münih - Villarreal maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kiev beni istemedi
Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
Putin: Yine hepimiz çıkmaza girdik
Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek
Borsa rekor tazeledi
2B arazi satış başvuruları uzatıldı mı? 2B arazi (arsa) satış başvuru üresi ne zamana uzatıldı?
Azat İpek neden yurtdışındaki projelerde yer alıyor? Hangi alanda kariyerini sürdürecek
ANKA'ya yeni radar sistemi
Nizamı alem nedir? Nizam-ı alem davası ne demek? Nizamı alem anlamı nedir?
ABD'de benzin fiyatlarına 'etanollü' müdahale
Çikolatalı Soğuk baklava nasıl yapılır?
Kayseri iftar çadırı 2022 | Kayseri'de iftar çadırı nerede var? Kayseri iftar (Ramazan) çadırı, sokak iftarları nerelerde kuruldu?
Macronlaşmak: Adı Ukrayna diline yerleşti
Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi?

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / GENEL / 16 Nisan Dolunay’ı en çok hangi burcu etkileyecek?

16 Nisan Dolunay’ı en çok hangi burcu etkileyecek?

16 Nisan 2022'de İstanbul saatiyle 21:54'te Terazi 26 derecesinde dolunay gerçekleşecek. 26 derecede Arcturus üzerinde dolunay. Peki 16 Nisan Dolunay’ı en çok hangi burcu etkileyecek?

3 Saat Önce
2022-04-12 18:26:29
16 Nisan Dolunay’ı en çok hangi burcu etkileyecek?

16 Nisan 2022 Tarihinde İstanbul saatiyle 21:54'te terazi burcunun 26 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Peki, hangi burcu etkileyeçek.

Kova, İkizler, Aslan, Yay burçları olumlu etkileniyorsunuz. İlişkiniz varsa daha iyi bir döneme geçebilirsiniz. Uzlaşmak için güzel bir döneme giriyorsunuz ve ilişkinizle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa yeni aşk geliyor. Ayrıca parada da şans sizden yana! Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Detaylar burç yorumlarında!

Terazi, Oğlak, Koç, Yengeç burçları ise zorlanabilirler, olanlar karşısında stratejik ilerlemelisiniz.

Başak, Akrep, Balık ve Boğa burçları ise ani olaylar içinde kalabilirler. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş