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TIMETURK / GENEL / 16 haziran perşembe TV’de neler var? TV'de bugün ne var? ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

16 haziran perşembe TV’de neler var? TV'de bugün ne var? ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

Televizyon izlemekten keyif almak isteyenler perşembe günü televizyonda neler olduğunu araştırmaya başladı. Kanallar her gün farklı yapımlarla izleyicinin karşısına çıkarken, ekranlarda hangi dizi ve filmlerin olacağı da merak ediliyor. Kanalların 16 Haziran 2022 yayın listesi açıklandı. Gelin bugün kanallarda neler olduğuna bir göz atalım.

2 Saat Önce
2022-06-16 17:19:57
16 haziran perşembe TV’de neler var? TV'de bugün ne var? ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

Kanallar izleyici çekmek için rekabetine devam ederken, reyting listelerinde üst sıralarda yer almak için en iyi yapımları da sunmak istiyorlar. Hafta sonuna yaklaştıkça kanalların ekrana getireceği yapımlar merak konusu oldu. Akşam televizyon karşısında dinlenmek isteyen vatandaşlar 16 Haziran 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğunu sizlerle paylaştık. Birbirinden güzel yapımlarla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Gelin hep birlikte kanallarda neler olduğuna bir göz atalım...

ATV

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Kıyamet

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam

02:15 Hedefteki Adam

03:45 Kayıp İnci

STAR TV

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

21:45 Çifte Soygun

23:30 Efsane Sürücü

FOX TV

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Gizli Saklı

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 İyilik

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Seversin

03:00 Gelinim Mutfakta

TRT 1

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan ile Gülümse Hayata

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

00:15 Kasaba Doktoru

03:10 Gönül Dağı

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:0 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra .

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