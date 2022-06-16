16 haziran perşembe TV’de neler var? TV'de bugün ne var? ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

Televizyon izlemekten keyif almak isteyenler perşembe günü televizyonda neler olduğunu araştırmaya başladı. Kanallar her gün farklı yapımlarla izleyicinin karşısına çıkarken, ekranlarda hangi dizi ve filmlerin olacağı da merak ediliyor. Kanalların 16 Haziran 2022 yayın listesi açıklandı. Gelin bugün kanallarda neler olduğuna bir göz atalım.