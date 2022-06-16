16 haziran perşembe TV’de neler var? TV'de bugün ne var? ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı
Televizyon izlemekten keyif almak isteyenler perşembe günü televizyonda neler olduğunu araştırmaya başladı. Kanallar her gün farklı yapımlarla izleyicinin karşısına çıkarken, ekranlarda hangi dizi ve filmlerin olacağı da merak ediliyor. Kanalların 16 Haziran 2022 yayın listesi açıklandı. Gelin bugün kanallarda neler olduğuna bir göz atalım.
2022-06-16 17:19:57
Kanallar izleyici çekmek için rekabetine devam ederken, reyting listelerinde üst sıralarda yer almak için en iyi yapımları da sunmak istiyorlar. Hafta sonuna yaklaştıkça kanalların ekrana getireceği yapımlar merak konusu oldu. Akşam televizyon karşısında dinlenmek isteyen vatandaşlar 16 Haziran 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğunu sizlerle paylaştık. Birbirinden güzel yapımlarla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Gelin hep birlikte kanallarda neler olduğuna bir göz atalım...
ATV
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Kıyamet
SHOW TV
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam
02:15 Hedefteki Adam
03:45 Kayıp İnci
STAR TV
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
21:45 Çifte Soygun
23:30 Efsane Sürücü
FOX TV
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Gizli Saklı
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Seversin
03:00 Gelinim Mutfakta
TRT 1
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan ile Gülümse Hayata
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
00:15 Kasaba Doktoru
03:10 Gönül Dağı
TV8
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:0 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra .
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