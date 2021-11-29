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15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı? 15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı?
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı? 15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı? 15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı? İstanbul'da etkili olan fırtına motosikletlileri de olumsuz etkiledi. Özellikle köprü geçişlerinde zor anlar yaşayan motosikletliler kaza yapmamak için çok zorlandı. Yaşanan zor anlar nedeniyle motosikletlilerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu.

1 Saat Önce
2021-11-29 18:51:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı? 15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı?

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı? 15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı? İstanbul'da etkili olan fırtına motosikletlileri de olumsuz etkiledi. Özellikle köprü geçişlerinde zor anlar yaşayan motosikletliler kaza yapmamak için çok zorlandı. Yaşanan zor anlar nedeniyle motosikletlilerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletlere açıldı mı?

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler zor anlar yaşadı. Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu. Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.

15 Temmuz köprüsü motosiklet geçişlerine açık mı?

Motosikletlilerin mal ve can güvenliği gözetilerek alınan karar sonrası sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.

"Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil"

Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan , "Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin" dedi.

Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Oktay Bayraktar ise, "Bir saat önce köprüden geçerken aşırı rüzgardan motorumla devrildim. İkimiz birden yan yattık. Gelirken tereddüt ediyordum nasıl döneceğim diye. Memur arkadaş bizi çevirdi. Aşırı rüzgardan dolayı motorların tehlike yaratmasından dolayı bekliyoruz. Şu an çok tehlikeli" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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