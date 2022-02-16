Kullanıcılar arama motorlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne olduğu araştırıyor. İşten eve giden vatandaşlar köprüdeki sıkışıklığın nedenini merak ediyor... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapandı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu? İşte detaylar...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İBB TRAFİK VERİSİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 16 Şubat 2022 akşam saatlerinde en çok araştırılanlar arasıda kendine yer buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik durumu merak ediliyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE NE OLDU?

16 Şubat 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Etiler Baltalimanı İstikametinden Anadolu yakasına geçiş yapmak isteyen sürücülerin yarattığı araç trafiği sebebi ile, köprü girişlerinde yoğunluklar yaşanıyor. Bu sebepten kaynaklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği yoğun akıcı olarak devam ediyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAKKINDA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, (Birinci Köprü olarak da bilinir) Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Beylerbeyi semtimizdedir..

20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.

0 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.. .