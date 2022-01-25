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15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?
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TIMETURK / GENEL / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollarda da aksamalar yaşanmıştı. Ani bastıran karla birlikte İstanbul'un pek çok noktasında ulaşım durma noktasına gelmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç geçişlerinde kısıtlamalara gidilmişti. Son yapılan duyuruya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı, köprülerden geçişler başladı.

1 Saat Önce
2022-01-25 13:20:13
15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollarda da aksamalar yaşanmıştı. Ani bastıran karla birlikte İstanbul'un pek çok noktasında ulaşım durma noktasına gelmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç geçişlerinde kısıtlamalara gidilmişti. Son yapılan duyuruya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı, köprülerden geçişler başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı, köprülerden geçişler başladı. Karaismailoğlu, FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin verileceğini belirterek, "Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor" dedi.

Marmaray ücretsiz oldu

Marmaray'ın bugün ve yarın da ücretsiz olacağını duyuran Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu.

Otogarlardan otobüs çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlardan otobüs çıkışlarının durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba sabahına kadar durduruldu" dedi.

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