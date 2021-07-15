15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler kapalı mı?

15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 Perşembe günü eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ülkemizde bir çok kurum kapalı olacak. Peki 15 Temmuz'da eczaneler kapalı mı olacak yoksa açık mı? Bilindiği üzere resmi tatillerde eczaneler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 Perşembe günü eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ülkemizde bir çok kurum kapalı olacak. Peki 15 Temmuz'da eczaneler kapalı mı olacak yoksa açık mı? Bilindiği üzere resmi tatillerde eczaneler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü FÖTÖ ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminin unutulması ve unutturulmaması için resmi tatil ilan edildi. 15 Temmuz'da hastanelere gidecek olan vatandaşlar ilaçlarını nereden alacağını internette sorgulamaya başladı. Peki ama 15 Temmuz'da eczaneler açık mı yoksa kapalı mı?

15 Temmuz eczaneler açık mı?

Tüm resmi tatillerde eczaneler kapalı olur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olduğu için eczaneler o gün kapalı olacaktır. Eczacılar Birliği kararlarına göre eczaneler ulusal bayramlarda kapalı oluyor. Eczaneye girmek için bölgenizdeki en yakın nöbetçi eczaneyi bulabilirsiniz. Nöbetçi eczaneler resmi tatillerde nöbete devam edecek.

15 Temmuz Perşembe eczaneler kapalı mı?

15 Temmuz Perşembe 2021 tarihinde eczaneler kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler batandaşa hizmet vermeye devam edecek.

Eczane çalışma saatleri

Eczaneler daha önce olduğu gibi saat 09:00'da hizmet vermeye başlıyor. Eczanelerin kapanış saati ise (Nöbetçi Eczaneler Hariç) 19:00 olarak belirlenmiştir.

Eczaneler bayramda açık mı?

Eczaneler dini bayramlarda (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) ve ulusal bayramlarda kapalıdıır. Eczaneler ayrıca resmi tatillerde de kapalıdır. Ancak nöbetçi eczaneler vatandaşa hizmet vermeye devam edecektir.

Eczaneler hafta sonu açık mı?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü (Nöbetçi Eczaneler Hariç) bütün eczaneler kapalıdır.

Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden ya da bulunduğunuz ilin kendi ecza odasının internet sitesinden nöbetçi eczane sorgusu yapabilirsiniz.

15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedir?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.