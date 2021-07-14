15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar hangi kurumların açık hangilerinin kapalı olacağını araştırmaya başladı. Korona virüs ile mücadelede önemli noktalardan biri olan sağlık ocakları 15 Temmuz 2021 Perşembe günü açık mı? Sağlık ocağı aşı randevusu alanlar 15 Temmuz'da Aile Sağlığı Merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor.

15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar hangi kurumların açık hangilerinin kapalı olacağını araştırmaya başladı. Korona virüs ile mücadelede önemli noktalardan biri olan sağlık ocakları 15 Temmuz 2021 Perşembe günü açık mı? Sağlık ocağı aşı randevusu alanlar 15 Temmuz'da Aile Sağlığı Merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor.

15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?

FETÖ ihanet şebekesinin kanlı darbe girişimiin yaşandığı 15 Temmuz tarihinin unutlmaması ve unutturulmaması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de resmi tatildir. Peki 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olduğu için tüm özel ve kamu kurumlara resmi tatillerde tatildir. Sağlık ocakları da resmi tatillerde hizmet vermeyecektir. Sağlık ile ilgili probleminiz varsa acil servislere başvurmanızda fayda var. Ayrıca özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları 15 Temmuz'da açık olacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedir?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz ülkemizde resmi tatiller içinde yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.