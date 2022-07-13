15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi 2022? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler bedava mı?

15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi 2022? 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için araştırılan konular arasında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı yer alıyor. Ankara'da EGO, Başkentray, otobüsler bedava mı? İşte 15 Temmuz Cuma Ankara toplu taşıma araçları için yapılan açıklamalar...

15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için araştırılan konular arasında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı yer alıyor. Ankara'da EGO, Başkentray, otobüsler bedava mı? İşte 15 Temmuz Cuma Ankara toplu taşıma araçları için yapılan açıklamalar...

15 Temmuz'da EGO ücretsiz mi?

Ankara'da belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

Ankara EGO, Başkentray, otobüsler bedava mı?

Ankara sınırları içerisinde, belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler, metro, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Başkentray vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

Ankara şehir içi ulaşımda hangi araçlar kullanılabilir?

Ankara içerisinde birçok toplu taşıma aracı bulunuyor.

- Metro

- Başkentray

- Minibüs

- Taksi

- Teleferik

- Kiralık araç

- Belediya otobüsü (EGO) .