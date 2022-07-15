15 Temmuz'da AVM'ler ve marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 15 Temmuz'da AVM'ler, marketler açık mı? Resmi tatil günleri arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milyonlarca çalışan izinlidir. 15 Temmuz'da izinli olmasını fırsat bilerek AVM'ye gitmek isteyenler AVM'lerin açık olup olmadığını, ve kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İşte resmi tatillerde AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri...

AVM ve marketler günü her saati aktif olan yerlerin başında geliyor. 15 Temmuz'un tatil olmasını fırsat bilerek gezmek ve lıçveriş yapmak isteyenler AVM ve Marrketlerin açık olup olmadığjnı merak ediyor. 15 Temmuz'da AVM'ler ve marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 15 Temmuz'da AVM'ler, marketler açık mı? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor.

FETÖ'cü terörstlerin millet iradesine karşı başlattığı kanlı darbe girişimi halkın desteği ile bastırıldı. Millet destanının yazıldığı 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi. 15 Temmuz'da izinli olan vatandaşlar AVM ve Marketlerin ne zaman açıldığını, kaça kadar açık olduğunu ve ne zaman kapanacağını internetten araştırıyor. İşte alışveriş merkezi ve marketlerin 15 Temmuz'da çalışma saatleri...

15 Temmuz'da AVM'ler ve marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

15 Temmuz'da AVM'ler ve marketler normal çalışma saatlerine göre vatandaşlara hizmet verecek. AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda kapalı değildir. 15 Temmuz'da AVM'ler saat 10.00'da açılıyor ve 22.00'de kapanıyor. Marketler de genel olarak saat 09.00'da açılıyor ve 21.00'de kapanıyor.

15 Temmuz'da AVM'ler, marketler açık mı?

15 Temmuz Demoktasi ve Milli Birlik Günü'nde marketler ve AVM'ler açık olacak.

Zincir market çalışma saatleri?

Zincir marketler ( BİM, A-101, ŞOK) genellikle saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında çalışyor. Bazen bazı marketler çalışma saatini 10:00 - 22:00 olarak değiştirebiliyor. Yazlık kasaba ve tatil bölgelerinde de zincir marketlerin kapanış saati uzayabiliyor.

AVM çalışma saatleri

Pazartesi 10:00 - 22:00

Salı 10:00 - 22:00

Çarşamba 10:00 - 22:00

Perşembe 10:00 - 22:00

Cuma 10:00 - 22:00

Cumartesi 10:00 - 22:00

Pazar 10:00 - 22:00