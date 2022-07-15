15 Temmuz bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı 15 Temmuz'da çalışıyor mu? Aile Sağlığı Merkezleri 15 Temmuz'da açık mı? Sağlık ocakları yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşların sağlık sorunlarına en kısa ve en hızlı çözüm bulan kuruluştur. Vatandaşlar kendilerine yakın olması nedeniyle sağlık sorununda ilk olarak Sağlık Ocaklarına gidiyor. 15 Temmuz'da sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Aile hekimleri bugün 15 Temmuz'da çalışıyor mu?

Her mahallede bulunan sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) vatandaşların sağlık problemine en hızlı yanıt veren kuruluıştur. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten sağlık ocakları ülkenin sağlık sisteminde çok öenmli bir yere sahip. Kurban bayramı tatili nedeniyle sağlık ocakları vatandaşa hizmet verememişti. 15 Temmuz günü ise sağlık ocağına gitmek isteyenler 15 Temmuz bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sağlık ocağı 15 Temmuz'da çalışıyor mu? Aile Sağlığı Merkezleri 15 Temmuz'da açık mı? sorularına yanıt arıyor. İşte sağlık ocaklarının çalışma saatleri ve kapalı olduğu günler...

15 Temmuz bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde 15 Temmuz resmi tatil günleri arasındadır. 15 Temmuz Demeokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır. Sağlık ocakları da 15 Temmuz'da kapalıdır ve vatandaşlara hizmet verememektedir.

Sağlık ocağı 15 Temmuz'da çalışıyor mu?

Sağlık ocakları 15 Temmuz'da kapalı olacaktır. Sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız en yakın acil servise ve özel sağlık kuruluşlarına gidebilirler. Acil servsiler 7/24 vatandaşlara hizmet veriyor.

Aile Sağlığı Merkezleri 15 Temmuz'da açık mı?

Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalıdır, aile hekimleri de izinlidir. Dolayısıyla 15 Temmuz da resmi tatil günleri içinde yer aldığı için Aile Sağlığı Merkezleri kapalıdır.

Sağlık Ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.