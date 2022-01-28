15 tatilinde eğitim ödeneği yatar mı? İkinci dönem öğretmenlere eğitim ödeneği (kırtasiye parası) verilir mi? 15 tatilinde öğretmenler eğitim ödeneği alacak mı? sorusu pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenler her eğitim öğretim döneminin başında kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneği parası alıyorlar. 21 Ocak'ta okullarda birinci dönemin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de tatile çıktı. Öğretmenler yarı yıl tatilinde kırtasiye parası verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı) hakkında detaylar...

Milyonlarca öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim dönemine 6 Eylül'de başladı. Yüz yüze olacak şekilde başlayan eğitimler devam ederken öğretmenler eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Öğretmenlere kırtasiye yardımı da denilen eğitim ödeneği Eylül ayında yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle ikinci dönem öğertmenlere eğitim ödeneği verilip verilmeyeceği merak edilir oldu.

15 tatilinde eğitim ödeneği yatar mı?

Öğretmenlere eğitim ödeneği her yeni eğitim yılının başında verilir. Yılda 1 defa olacak şekilde öğretmenlerin hesabına yatırılan kırtasiye parası ikinc dönem ve yarı yıl tatillerinde öğretmenlere ödenmez.

İkinci dönem öğretmenlere eğitim ödeneği (kırtasiye parası) verilir mi?

İkinci dönem öğretmenlere kırtasiye parası yatırılmaz. Kırtasiye parası yılda 1 defa öğretmenlerin hesabına yatırılır. Eğitim ödeneği 2022 yılında Eylül ayında hesaplara yatırıldı.

2022 eğitim öğetim ödeneği (kırtasiye parası) ne kadar?

Ağustos ayı içinde gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 1.400 TL olarak kabul edildi.

Uzman ve baş öğretmen eğitim öğretim ödeneği ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz ise yine bakanlığımız tarafından belirlenen en az 240 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı olanlar "başöğretmen" unvanına sahip olacaklardır. Başöğretmen unvanıyla da öğretmenlerimiz ilave bir derece alacaklar. Dolayısıyla başöğretmen unvanı alanlar, kariyer basamaklarında ilerlemeye bağlı olarak iki derece almış olacaktır. Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak. Tazminatlarda uzman öğretmenler için yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1310 TL'lik bir artış), başöğretmenler içinse yüzde 120 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 620 TL) artış olacak."

Eğitime hazırlık ödeneği nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.

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