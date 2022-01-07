15 tatili öne mi çekilecek? 15 tatili uzayacak mı? Yarıyıl sömestr tatili 1 hafta önce mi olacak? Vaka sayılarının hızla arttığı son günlerde okulların durumu merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre vakalar nedeniyle pek çok sınıfın kapandığı öğrenildi. Okullarda da vaka sayısında yaşanan bu artış sonrası okullar kapanacak mı sorusu sıkça sorulmaya başlanmıştı. 15 tatilinin yaklaşması nedeniyle tatilin 1 hafta öne çekilmesi seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası okulların durumu herkes tarafından merak ediliyordu. 15 tatilinin öne çekilmesi ve tatilin bir miktar uzatılmasının gündemde olduğu belirtilidi. 15 tatili öne mi çekilecek? 15 tatili uzayacak mı? 15 tatili 1 hafta önce mi olacak? Yarıyıl sömestr tatili 1 hafta önce mi olacak? sorusu bu iddialardan sonra pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı.

15 tatili öne mi çekilecek?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Omicron varyantı etkisi ile vaka sayalarının kısa sürede 100 bine çıkması bekşeniyor. Durum böyle olunca bazı tedbirlerin de şimdiden masada olduğu belirtildi. İddiaya göre okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

15 tatili uzayacak mı?

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların durumuna ilişkin önemli açıklama geldi. Özer "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil.'' dedi.

15 tatili ne zaman?

1. dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 15 tatilli ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü bitecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.