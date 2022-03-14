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TIMETURK / GENEL / 15 Mart Salı okullar tatil edilecek mi? Kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları

15 Mart Salı okullar tatil edilecek mi? Kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları

Kar yağışı aralıksız devam ederken illerden, Valiliklerden kar tatili kararları geliyor. Peki, 15 Mart Salı okullar tatil edilecek mi? Valilikten 15 Mart Salı tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-14 20:27:52
15 Mart Salı okullar tatil edilecek mi? Kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları

Kar yağışı tüm yurdu esir aldı. Birçok ilde kar etkisini henüz kaybetmemiş, bazı bölgelerde ise kar yüksekliği metrelerle ifade edilmeye başlandı. Okulların tatil olduğu illerden ardı ardına açıklamalar geliyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil edildi?

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

 

İstanbul'da 15 Mart Salı günü okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. .

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