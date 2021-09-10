15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman? 20 bin öğreten atamasını yetersiz bulan binlerce atanamayan öğretmen hükümetten ek atama yapılmasını istiyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği ek atama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesinden sonra 15 bin öğretmen ek atamasına ilişkin takvim belli oldu. Takvimde ek atama başvuru süreci ve sınav sonuçlarının ne zaman değerlendirileceğine ilişkin tarihler yer alıyor.

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman? 20 bin öğreten atamasını yetersiz bulan binlerce atanamayan öğretmen hükümetten ek atama yapılmasını istiyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği ek atama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesinden sonra 15 bin öğretmen ek atamasına ilişkin takvim belli oldu. Takvimde ek atama başvuru süreci ve sınav sonuçlarının ne zaman değerlendirileceğine ilişkin tarihler yer alıyor.

Cumhrubaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Açıklama atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Erdoğan'ın duyurusundan sonra binlerce kişi atam başvurularının ne zaman ve nasıl oalcağını merak etmeye başladı. Adaylar 15 bin ek öğretmen atamasına 2020 ve 2021 KPSS puanı ile başvurabilecek. Zorlu sınavlardan geçerek atama başvurusu yapan öğretmenlerin önünde bir de sözlü sınav yer alıyor. Peki 15 bin ek atma sözlü sınav tarihleri ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman?

15 bin öğretmen atanmasına ilişkin takvim yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre adaylar sözlü sınavlara 12-27 Kasım'da girecek. Mazeret nedeniyle mülakat sınavına katılamayan adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

15 bin öğertmen ataması takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

Atama sonuçlarının açıklanmasından sonra atanan öğretmenler görev yerlerinde göreve başlayacak.

Ek atama başvuru şartları neler?

Henüz 15 bin öğretmen atama başvuru şartları açıklanmadı. Fakat bir dönem önceki 20 bin atama başvuru şartları şu şekildeydi:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

* Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

* 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

* Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

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