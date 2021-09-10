DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli araba TOGG ne zaman satışa çıkacak?
'Bitcoin para değil, yüksek riskli bir yatırım'
15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?
Tatar, adadaki 2 devletli çözümü anlatmak için ABD'ye gidecek
HGS geçiş ihlalinde mahkemeden emsal karar
Müslüman Milletvekili Sultana, İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı
Bir zamanlar Çukurova 103 bölüm izle | Bir zamanlar Çukurova 103. bölüm tek parça full izle
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulur
Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında?
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a övgü: Bu kadar çalışkanı zor bulunur
Diyanet TV için 30 kişi alınacak
Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama
Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok
Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek

TIMETURK / GENEL / 15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman? 20 bin öğreten atamasını yetersiz bulan binlerce atanamayan öğretmen hükümetten ek atama yapılmasını istiyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği ek atama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesinden sonra 15 bin öğretmen ek atamasına ilişkin takvim belli oldu. Takvimde ek atama başvuru süreci ve sınav sonuçlarının ne zaman değerlendirileceğine ilişkin tarihler yer alıyor.

1 Saat Önce
2021-09-10 12:22:57
15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman? 20 bin öğreten atamasını yetersiz bulan binlerce atanamayan öğretmen hükümetten ek atama yapılmasını istiyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği ek atama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdesinden sonra 15 bin öğretmen ek atamasına ilişkin takvim belli oldu. Takvimde ek atama başvuru süreci ve sınav sonuçlarının ne zaman değerlendirileceğine ilişkin tarihler yer alıyor.

Cumhrubaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Açıklama atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Erdoğan'ın duyurusundan sonra binlerce kişi atam başvurularının ne zaman ve nasıl oalcağını merak etmeye başladı. Adaylar 15 bin ek öğretmen atamasına 2020 ve 2021 KPSS puanı ile başvurabilecek. Zorlu sınavlardan geçerek atama başvurusu yapan öğretmenlerin önünde bir de sözlü sınav yer alıyor. Peki 15 bin ek atma sözlü sınav tarihleri ne zaman? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihi ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama sözlü sınav ne zaman?

15 bin öğretmen atanmasına ilişkin takvim yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre adaylar sözlü sınavlara 12-27 Kasım'da girecek. Mazeret nedeniyle mülakat sınavına katılamayan adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

15 bin öğertmen ataması takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

Atama sonuçlarının açıklanmasından sonra atanan öğretmenler görev yerlerinde göreve başlayacak.

Ek atama başvuru şartları neler?

Henüz 15 bin öğretmen atama başvuru şartları açıklanmadı. Fakat bir dönem önceki 20 bin atama başvuru şartları şu şekildeydi:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

* Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

* 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

* Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş