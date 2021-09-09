15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağılımı | Hangi branştan kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Daha önce yapılan öğretmen atamalarında atanamayan öğretmenler yeni atama kararına oldukça sevindi. Atama başvurularının başlamasını bekleyen öğretmen adayları hangi branştan kaç kişinin atanacağını merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen ataması ile hangi kadrolara alım yapılacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağılımı | Hangi branştan kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Daha önce yapılan öğretmen atamalarında atanamayan öğretmenler yeni atama kararına oldukça sevindi. Atama başvurularının başlamasını bekleyen öğretmen adayları hangi branştan kaç kişinin atanacağını merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen ataması ile hangi kadrolara alım yapılacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Atama bekleyen binlerce öüretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen sürpriz öğretmen ataması duyurusu ile sevindi. Ek atama bekleyen binlerce kişi 40 bin atama bekliyordu. Erdoğoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağılımı

Erdoğan'ın açıklamasından sonar binlerce atama bekleyen öğretmen yeni atamaların hangi branşlarda yapıalcağını araşırmaya başladı. Kendi branşlarında atama kontenjan sayısının açıklanıp açıklanmadığını merak eden öğretmen adayları 15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağlımı belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı.

15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?

2021 Mart ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmasına karar verilmişti. 20 bin öğretmen atamasında kontenjan ve branş dağılımları açıklanmıştı. Yeni öğretmen atamasında da bu kontenjan ve branş dağılımına benzer bir atama yapılması bekleniyor. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

15 bin öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atasına benzer bir branş dağılı ile atama yapılması bekleniyor.

20 bin öğretmen ataması kontenjanları

15 bin öğretmen ataması kontenjanları henüz belli değil. İşte 20 bin öğretmen ataması kontenjanları... TIKLYAIN

2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu?

2020 itibarıyla öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Öğretmen adayları ek atama konusunda seslerini duyurmak için oldukça fazla çaba göstermişti. Eğer ek atama yapılmazsa öğretmen adaylarının 2020 yılının eylül ayında yapılan KPSS puanları bu yılki sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Eylül'den sonra geçerliliğini yitirecek.

15 bin öğretmen atması başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin ek atamanın ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yada takvim belli olmuş değil. 15 bin atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularının yakından takip edilmesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.