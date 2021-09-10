15 bin öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli | 2021 KPSS'ye girenler hangi yılın KPSS puanı ile başvuru yapacak? 15 bin öğretmen atamasının detayları belli olmaya başlandı. Atama takviminin açıklanmasından sonra adaylar sınava hangi KPSS puanı ile başvuracaklarını merak etmeye başladı. 2021 yılında yapılacak 15 bin öğretmen ataması başvurularına 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurulacağı açıklandı. Peki isteyen istediği yılın KPSS puanı ile başvurabilir mi? 2020 ve 2021 KPSS sınavına girenler hangi yılın puanı ile öğretmen atamasına başvuracak?

15 bin öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli | 2021 KPSS'ye girenler hangi yılın KPSS puanı ile başvuru yapacak? 15 bin öğretmen atamasının detayları belli olmaya başlandı. Atama takviminin açıklanmasından sonra adaylar sınava hangi KPSS puanı ile başvuracaklarını merak etmeye başladı. 2021 yılında yapılacak 15 bin öğretmen ataması başvurularına 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurulacağı açıklandı. Peki isteyen istediği yılın KPSS puanı ile başvurabilir mi? 2020 ve 2021 KPSS sınavına girenler hangi yılın puanı ile öğretmen atamasına başvuracak?

Cumhrubaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "15 bin öğretmen ataması yapacağız" açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından atanamayan binlerce öğretmen sevindi. Atanma umudu doğan öğretmenler başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu araştıryor. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvii açıkladı. Takvime göre öğretmen atamaları ön başvuruları 27 Eylül'de başlyacak. Peki 15 bin öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli | 2021 KPSS'ye girenler hangi yılın KPSS puanı ile başvuru yapacak?

15 bin öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli?

15 bin öğertmen ataması başvurularında adaylar 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru yapabilecek.

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

2021 KPSS sınavı takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapıldı.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta yapıldı.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak.

15 binn atama branş dağılımı belli oldu mu?

15 bin öğretmen atamasına başvuracak olan öğretmen adayları kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağını merak ediyor. 2021-15 bin öğretmen atamasında henüz branş dağılımı açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde branş dağılımının belli olması bekleniyor.

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.