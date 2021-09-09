Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirecek gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ancak atama başvuru tarihleri ve detayları henüz paylaşılmadı. 20 bin öğretmen atamasında atanamayan ve ek atama bekleyenler 15 bin öğretmen atamasının ek atama mı olacağını da merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı geçerli mi? 15 bin öğretmen ataması ek atama mı? 15 bin öğretmen atama başvurularında hangi yılın KPSS puanı geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirecek gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ancak atama başvuru tarihleri ve detayları henüz paylaşılmadı. 20 bin öğretmen atamasında atanamayan ve ek atama bekleyenler 15 bin öğretmen atamasının ek atama mı olacağını da merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı geçerli mi? 15 bin öğretmen ataması ek atama mı? 15 bin öğretmen atama başvurularında hangi yılın KPSS puanı geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ancak bu atamaların ek atama mı yoksa normal atama mı olacağı merak edilmeye başlandı. 15 bin ek atama başvurusu için öğretmenlerin hangi KPSS puanının geçerli olacağı da merak konusu.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı geçerli mi?

2020 itibarıyla öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Öğretmen adayları ek atama konusunda seslerini duyurmak için oldukça fazla çaba göstermişti. Eğer ek atama yapılmazsa öğretmen adaylarının 2020 yılının eylül ayında yapılan KPSS puanları bu yılki sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Eylül'den sonra geçerliliğini yitirecek.

15 bin öğretmen ataması ek atama mı?

15 bin öğretmen atamasının ek atama mı yoksa normal atama mı olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Cumhrubaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini 8 Eylül'de duyurdu. Başvuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Ancak net bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

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5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.