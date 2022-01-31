15 bin öğretmen ataması töreni izle | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 15 bin öğretmen atama töreni başladı. Binlerce öğretmen adayı da 15 bin öğretmen ataması töreni izlemek istiyor.

15 bin öğretmen ataması töreni izle | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 15 bin öğretmen atama töreni başladı. Binlerce öğretmen adayı da 15 bin öğretmen ataması töreni izlemek istiyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı?

15 Bin öğretmen atama sonuçları henüz açıklanmadı. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak günü e-devlet üzerinden ilan edilecek. Öğretmen atama sonuçlarının öğleden sonra açıklanması bekleniyo.

15 bin öğretmen ataması töreni izle

Öğretmen atama sonucu saat kaçta açıklanacak?

15 bin öğretmen atamasının ne zaman, saat kaçta yapıalcağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Anadolu Ajansı'nın Gündem detaylarına baktığımızda öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/15.00) Gündem detayına göre Erdoğan atama töreni 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek ve bu süre içinde de ilan edilecek. .