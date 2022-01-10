15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin ek öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmen adaylarını heyecanlandırdı. Erdoğan açıklamasında 'Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.' dedi. Bu açıklamanın ardından binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını kontenjan ve branş dağılımının ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve 15 bin öğretmen atamasına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda 15 bin öğretmen atamasının bu ay sonunda yapılacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra binlerce kişi 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin ek öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? sorusunu sormaya başladı. İşte 15 bin öğretmen atamasına dair gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda yaptığı açıkalmada şunları söyledi: "Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz. Eğitimin ikinci plana atılmasına izin vermedik. Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık.Kız öğrencilerimize yönelik baskıcı uygulamaları kaldırarak eğitime katılımlarını artırdık. Kız ve erken çocuklarımız eşit olarak eğitime erişebilir durumdadır. Bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitime ulaşmasıdan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz."

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Binlerce öğretmen adayı 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvursunu tamamladı. Öğretmenlik atama başvuruları 27 Eylül 2021 tarihinde başlatmıştı. 15 bin öğretmen atama sürecinde sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 bin ek öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.

lköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

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