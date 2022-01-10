15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin ek öğretmen daha mı atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ek 15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı.

15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin öğretmen daha mı atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ek 15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda gündee dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen atamasının bu ay sonunda yapılacağını açıkladı. Erdoğan "Göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan Türkiye manzarası ile karşılaştık. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözünü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık. 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz." dedi.

15 bin öğretmen ataması mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru sürecini 27 Eylül 2021 tarihinde başlatmıştı. 5 bin öğretmen atama sürecinde sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının belli olmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi.

15 bin öğretmen ataması sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.