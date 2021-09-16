15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman? 15 bin atama ön başvuru ne zaman? 2021 KPSS sınavına giren binlerce öğretmen adayının beklediği gelişme nihayet duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. dedi. 15 bin ek atama için başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları da 15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 bin öğretmen ataması takvimi...

15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman? 15 bin atama ön başvuru ne zaman? 2021 KPSS sınavına giren binlerce öğretmen adayının beklediği gelişme nihayet duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. dedi. 15 bin ek atama için başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları da 15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 bin öğretmen ataması takvimi...

KPSS A Grubu ve öğretmenlik sonuçları açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aygün "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sonuçların açıklandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman? 15 bin atama ön başvuru ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman?

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İşte 15 bin öğretmen ataması takvimi

15 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.