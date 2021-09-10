Atama bekleyen binlere öğretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 bin öğretmen ataması yapacağız' açıklaması ile sevindi. Yeni atamalarda atanıp öğretmen olmanın hayalini kuranlar başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15 bin öğretmen atama başvuruları başladı mı? Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen atmasına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav (mülakat) tarihleri belli oldu. İşte 15 bin öğretmen atama takvimi.

Atama bekleyen binlere öğretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 bin öğretmen ataması yapacağız" açıklaması ile sevindi. Yeni atamalarda atanıp öğretmen olmanın hayalini kuranlar başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? 15 bin öğretmen atama başvuruları başladı mı? Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen atmasına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav (mülakat) tarihleri belli oldu. İşte 15 bin öğretmen atama takvimi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Erdoğan paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklaması atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirdi.

15 bin öğretmen atama başvuruları başladı mı?

15 bin öğretmen ataması için başvuru süreci henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhrubaşakanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra atanmak için bekleyen binlerce öğetmen adayı başvuruların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim bellli oldu. Buna göre;

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

Sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Sözlü Sıanv sonuçlarının çaıklanması 27 Aralık 2021 tarihinde olacak

Atanma tercihlerininin alınması 21-26 Ocak 2022 arasında yapılacak.

Atanma sonuçlarının açıklanması 31 Ocak 2022'de olacak.

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

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