15 bin öğretmen atama | Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

Atama bekleyen öğretmen adayları 15 bin öğretmen atama | Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız' dedi.

Atama bekleyen öğretmen adayları 15 bin öğretmen atama | Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız" dedi.

Binlerce öğretmen adayı 15 bin atama takviminde sözlü sınavlara katıldı ve sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek ve ardından tercih süreci başlayacak. Öğretmen adayları şimdiden öğretmen atamalarının ne zaman tamamlanacağını merak edip araşırıyor.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyordu. Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile yanıt vermiş oldu. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız" dedi.

15 bin öğretmen atamanın kaçı İstanbul'a yapılacak?

Erdoğan, açıklamasında, "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz" şeklinde konuştu.

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları

2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.