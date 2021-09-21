15 bin öğretmen atama branş dağılımı | 15 bin öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları | Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu ek atama yapılmasını isteyen binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen alımının yapılacağının açıklanmasına sevindi. Atama bekleyen öğretmen adayları kendi branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte 15 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımlarına ilişkin gelişmeler...

20 bin öğretmen atama sürecinde atanamayan ve ek atama yapılmasını talep eden binlerce öğretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra öğretmen adayları kendi brabşlarında ne kadar atama yapıalcağını araştırmaya başladı.

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

15 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımları henüz belli olmadı. 15 bin öğretmen atamalarında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yapılmasına 27 Eylül 2021'de başlanacak. Adayların merakla beklediği branş dağılımı ve kontenjanlarla ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. 15 bin atama branş dağılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini)

15 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasından sonra öğretmen adaylarının akıllarına ilk gelen soru kendi bırannşlarında kaç atama yapılacağı oluyor. 15 bin ek atama ile ilgili MEB Personel'de yer alan haberde tahmini branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sınıf Öğretmenliği 2165

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

DİĞER BRANŞLAR 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

Gıda Teknolojisi 9

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6

Sanat Tarihi 9

Denizcilik/Gemi Yönetimi 7

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9

Yenilenebilir Enerji Tek. 8

Endüstriyel Otomasyon Tek 7

Metal Teknolojisi 6

Seramik ve Cam Teknolojisi 6

Konaklama ve Seyahat Hiz. 5

Büro Yönetimi 3

Radyo-Televizyon 1

Ulaştırma Hizmetleri 1

Yiyecek İçecek Hizmetleri 1

Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?

2021 Mart ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmasına karar verilmişti. 20 bin öğretmen atamasında kontenjan ve branş dağılımları açıklanmıştı. Yeni öğretmen atamasında da bu kontenjan ve branş dağılımına benzer bir atama yapılması bekleniyor. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

15 bin öğretmen atama takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.