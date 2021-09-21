15 bin atama branş dağılımı açıklandı mı? 15 bin atamada ücretli öğretmen kontenjanı var mı?

15 bin atama branş dağılımı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından atama bekleyen öğretmenler kontenjan ve branş dağılımlarının belli olup olmadığını sorgulamaya başladı. 15 bin atamada kontenjan ve branşlar henüz belli olmadı. Öğretmenlik şartlarını taşıyan ve yıllardır ücretli öğretmenlik yapan öğretmenler de 15 bin atamada ücretli öğretmen kontenjanı var mı? sorusuna yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamasında ücretli öğretmen kontenjanı bulunmayacak. Atamalar KPSS puanı ile yapılacak başvurular ile yapılacak.

15 bin atama branş dağılımı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından atama bekleyen öğretmenler kontenjan ve branş dağılımlarının belli olup olmadığını sorgulamaya başladı. 15 bin atamada kontenjan ve branşlar henüz belli olmadı. Öğretmenlik şartlarını taşıyan ve yıllardır ücretli öğretmenlik yapan öğretmenler de 15 bin atamada ücretli öğretmen kontenjanı var mı? sorusuna yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamasında ücretli öğretmen kontenjanı bulunmayacak. Atamalar KPSS puanı ile yapılacak başvurular ile yapılacak.

Yıllardır ücretli öğretmenlik yaparak eğitim dünyasına hizmet veren öğretmenler 15 bin atamada kendilerine kontenjan verilip verilmediğini merak ediyordu. 20218 yılında öğretmenlik aşrtlarını taşıyan ücretli öğretmenlere atanma şansı getirilmişti. Ücretli öğretmenler başvuru yapmış ve şartları taşıyanlar atanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmen olarak görev yapanlardan, 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve KPSS'den belirlenen taban puanı alanlar üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakata girebildiler ve bir bölümü MEB kadrolarına öğretmen olarak atandı. Peki 15 bin atamada ücretli öğretmen kontenjanı var mı?

15 bin atamada ücretli öğretmen kontenjanı var mı?

15 bin öğretmen atamasında ücretli öğretmenlerle ilgili bir kontenjan bulunmuyor.

15 bin atama başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

2021 ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşları ek ders olarak hesaplanır. Ek ders ücretlerine de belli oranlarda zam yapılır. İşte 2021 öğretmen ek ders ücretleri;

Ayda 60 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.187,07 TL

Ayda 80 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.582,76 TL

Ayda 100 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.947,35 TL

Ayda 120 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 2.283,16 TL

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