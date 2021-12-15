15 Aralık deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Depremin büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu?

15 Aralık deprem mi oldu? Türkiye'de her gün neredeyse onlarca deprem meydana geliyor. Fay hattı üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremlerin büyük bir kısmı hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak bazen hissedilen ve yıkımlara neden olan depremler de meydana gelebiliyor. Ülkemizde İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Denizli, Düzce, Yalova, Bursa, Van, Elazığ ve Malatya'da sürekli yer sarsıntıları yaşanabiliyor. Sarsıntı yaşayanlar ilk şoku atlattıklarında Depremin şiddeti kaç? Depremin büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. Kandili Rasathanesi ve AFAD sitelerinde anlık deprem bilgilerini paylaşıyor. İşte 15 Aralık Çarşamba son dakika depremler...

15 Aralık deprem mi oldu? Türkiye'de her gün neredeyse onlarca deprem meydana geliyor. Fay hattı üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremlerin büyük bir kısmı hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak bazen hissedilen ve yıkımlara neden olan depremler de meydana gelebiliyor. Ülkemizde İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Denizli, Düzce, Yalova, Bursa, Van, Elazığ ve Malatya'da sürekli yer sarsıntıları yaşanabiliyor. Sarsıntı yaşayanlar ilk şoku atlattıklarında Depremin şiddeti kaç? Depremin büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. Kandili Rasathanesi ve AFAD sitelerinde anlık deprem bilgilerini paylaşıyor. İşte 15 Aralık Çarşamba son dakika depremler...

Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem ülkesi olması nedeniyle de ülkemizde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Aktif fay hattı üzerinde yer alan ülkemiz geçmişte de büyük derpremler yaşamıştı. Osmanlı zamanında Anadolu ve İstanbul'da büyük yıkıcı depremler yaşandığı kayıtlar altına alınmış. Ülkemizde nerendeyse her dakika bir deprem yaşanıyor. Fakat bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de sarsıntıya ve yıkıma neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri sitesinden yayınlanıyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.15 06:59:18 37.9205 35.5757 14.6 -.- 1.3 -.- DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2021.12.15 06:43:30 34.5130 26.4925 19.8 -.- 4.0 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.15 06:19:11 38.7282 43.5137 15.8 -.- 1.9 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.15 05:56:51 36.0080 27.5995 5.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.15 05:23:57 40.1890 31.8180 9.9 -.- 1.7 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.15 04:58:12 41.0378 40.9523 10.1 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel

2021.12.15 02:55:40 38.7712 31.1677 10.0 -.- 1.1 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.12.15 01:59:46 39.7650 41.8552 5.0 -.- 1.2 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.15 01:27:13 38.6957 39.4655 11.4 -.- 1.7 -.- GUZELYALI-(ELAZIG) İlksel

2021.12.15 00:53:37 37.6902 25.9887 1.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.15 00:28:34 40.6272 27.3138 6.8 -.- 1.9 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.12.14 18:56:02 36.2620 27.1445 10.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.14 18:45:14 37.6907 27.4078 5.1 -.- 1.7 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.12.14 18:44:34 37.6713 27.4057 12.9 -.- 1.6 -.- GOLBENT-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.12.14 18:31:45 40.3192 44.7450 5.0 -.- 3.0 3.1 ERMENISTAN İlksel

2021.12.14 18:17:37 38.7130 43.2168 5.0 -.- 2.2 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2021.12.14 17:56:43 37.7547 25.9853 7.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.14 17:51:22 38.9565 33.4368 11.0 -.- 1.7 -.- SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.12.14 17:44:30 36.4652 27.3063 28.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.14 17:41:44 37.9362 29.2128 13.6 -.- 1.5 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel

2021.12.14 17:26:02 40.8555 31.6362 0.0 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2021.12.14 16:08:15 38.6832 39.5363 5.0 -.- 2.7 -.- OSMANAGAKOY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.12.14 14:53:45 38.4337 39.1347 1.4 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.12.14 14:53:32 37.6582 26.0970 4.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

EN RİSSKLİ İLLER HANGİLERİ

Türkiye deprem haritası incelendiğinde, deprem riskinin yüksek olduğu 1'inci gruptaki iller ise şu şekilde sıralanabilir; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova'yı, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük ve Hatay takip ederken. 1'inci grupta yer alan diğer iller ise; Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak gösterilebilir.

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.