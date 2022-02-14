14 Şubat'ta birçok çift internet ve sosyal medyada nereye gidilir diye soruyor. Bizde 14 Şubat'ta nerelere gidilebileceğini sizler için derledik. 14 Şubat'ta nereye gidilir? 14 Şubat'ta akşam gidilecek yerler? 14 Şubat ne günü?

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak isimlendirilirdi ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine atfedilmişti. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NEREYE GİDİLİR?

Kız Kulesi, İstanbul'un sembolü haline gelmiş yerlerden biridir. Kız Kulesi'nin karşısında bulunan çaycıya oturabilir eşinizle eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Galata Kulesi İstanbul'un en iyi panoromik manzarasına sahip olan bir kuledir. Restaurantı aktif olarak çalışmaktadır. İstanbul manzarasına karşı sevgiliniz ile romantik bir yemek yiyebilirsiniz.

İstanbul Boğazı'na geldiğinizde dikkatinizi çekecek yerlerden biri de Rumali Hisarı. Hisar, İstanbul'un fethi zamanında Anadolu Hisarı'ndan halat çekmek amacıyla yapılmış ve İstanbul'un sembolik yerlerinden biri haline gelmiştir. Sevgilinizle gezmek için yer arıyorsanız, burayı da mutlaka gezmelisiniz. Hisar biraz büyük olduğu için fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

İstanbulda sevgiliyle gidilecek yerler nereler dendiğinde akla gelen yerlerden biri de Pierre Loti Tepesi. Tepeye geldiğinizde yine eşsiz bir manzarayla başbaşa kalacaksınız. Manzarayı izlerken çay bahçesinde çay ve kahvenizi içebilirsiniz. Ayrıca burada bulunan dürbünlerle manzarayı daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

İstanbul'da sevgiliyle gidilecek sakin yerler listesinde yer alan en önemli yerlerden biri de Çamlıca Tepesi. Çamlıca Tepesi, İstanbul manzarasını en rahat ve en geniş açıda izleyeceğiniz yerlerden birisidir. .