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TIMETURK / GENEL / 14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

urvivor'da bu akşamki yemekli ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, 14 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar ile ödül oyununu hangi takım kazandı?

47 Dakika Önce
2022-04-15 17:45:09
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

14 Nisan Perşembe günü yayınlanan haftanın birincilik ödülü takımların belirlediği bir menü oldu. Kazanan takım, takımın önceden belirlediği çorba, meze, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüye sahip olacaktır. İşte Survivor 2022 son bölümde yaşananlar...

Oyunların ilk ayağı olan kadınlar turunu 3 kadın yarışmacısı kalan Ünlüler takımı kazandı.

Oyunun başında Ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de Gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak Gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve Ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldiler.

14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan Ünlüler takımı oldu. .

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