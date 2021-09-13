14 Eylül İSKİ su kesintisi | Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'un Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ilçelerine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3 ilçeye 13 saat su verilemeyeceği duyuruldu.

14 Eylül İSKİ su kesintisi | Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'un Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ilçelerine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3 ilçeye 13 saat su verilemeyeceği duyuruldu.

İstanbul'da 14 Eylül günü 3 ilçede 13 satlik su kesintisi yaşanacak. İSKİ vatandaşları kesintiye karşı hazırlıklı olmaları için uyardı. İSKİ'den yapılan açıklamada Ümraniye'nin tamamı, Üsküdar ve Ataşehir'in ise bazı mahallelerinde 13 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı.

Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Hangi mahallelerde sular kesilecek?

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:

-Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır. Görevleri;

İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.