13. Uluslararası Dergi Günleri Ödül Töreniyle Sona Erdi
Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen ve 29 Eylül Perşembe günü başlayan 13. Dergi günleri 2 Ekim akşamı 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katılımıyla gerçekleştirilen dergi günlerinde, 200’e yakın etkinlik yapıldı.
2022-10-03 09:19:22
Dergi okurları ve severleri dergiler, yayın yönetmenleri, editörler, yazarlar, çizerler, grafikerler, ilim ve fikir adamları ile buluşup görüşme imkanı buldu.
13. Uluslararası Dergi Günlerinde ödüller sahiplerini buldu.
Fuar Özel Ödülü: Mevlana İdris Ailesi
Yılın Editör Ödülü: Teklif Dergisi
Yılın Kapak Ödülü: Geçerken Dergisi
Yılın Çizer Ödülü: Hasan Aycın
Yılın Grafik Tasarım Ödülü: İkinci Kat Dergisi
Yılın Dosya Konusu Ödülü: Karabatak Dergisi
Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü: Envar Semah/ Filistin
Yılın Çeviri Ödülü: Temmuz Dergisi
Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü: Muhit Dergisi
Yılın İhtisas Dergisi Ödülü: Panorama Dergisi
Yılın Fanzin Ödülü: Tipik Fanzin
Teşvik Ödülleri:
Mefkûre Dergisi
Hâki Dergisi
Sanki Dergisi
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