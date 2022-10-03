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13. Uluslararası Dergi Günleri Ödül Töreniyle Sona Erdi

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen ve 29 Eylül Perşembe günü başlayan 13. Dergi günleri 2 Ekim akşamı 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katılımıyla gerçekleştirilen dergi günlerinde, 200’e yakın etkinlik yapıldı.

2 Gün Önce
2022-10-03 09:19:22
13. Uluslararası Dergi Günleri Ödül Töreniyle Sona Erdi

Dergi okurları ve severleri dergiler, yayın yönetmenleri, editörler, yazarlar, çizerler, grafikerler, ilim ve fikir adamları ile buluşup görüşme imkanı buldu.

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13. Uluslararası Dergi Günlerinde ödüller sahiplerini buldu.

Fuar Özel Ödülü: Mevlana İdris Ailesi

Yılın Editör Ödülü: Teklif Dergisi

Yılın Kapak Ödülü: Geçerken Dergisi

Yılın Çizer Ödülü: Hasan Aycın

Yılın Grafik Tasarım Ödülü: İkinci Kat Dergisi

Yılın Dosya Konusu Ödülü: Karabatak Dergisi

Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü: Envar Semah/ Filistin

Yılın Çeviri Ödülü: Temmuz Dergisi

Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü: Muhit Dergisi

Yılın İhtisas Dergisi Ödülü: Panorama Dergisi

Yılın Fanzin Ödülü: Tipik Fanzin

Teşvik Ödülleri:

Mefkûre Dergisi

Hâki Dergisi

Sanki Dergisi

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