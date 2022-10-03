13. Uluslararası Dergi Günleri Ödül Töreniyle Sona Erdi

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen ve 29 Eylül Perşembe günü başlayan 13. Dergi günleri 2 Ekim akşamı 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katılımıyla gerçekleştirilen dergi günlerinde, 200’e yakın etkinlik yapıldı.