13 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu, 5 altın bileziği kim kazandı?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın son günü 13 Mayıs Cuma günü Gelin Mutfağı'nı kim kazandı? Kim elendi? Bu tür sorular araştırılıyor. İzleyiciler, hangi gelinin kaç puan aldığını ve haftanın galibi olarak 5 altın bileziği kimin taktığını bilmek istiyor.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirciyle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfak'ta yarışma heyecanı devam ediyor. Gelinler her gün farklı bir yemekle birbirinden daha fazla puan toplamaya çalışıyolar. Heyecanın eksik olmadığı yarışma programında haftanın kazananı da merak konusu oldu. 13 Mayıs Cuma günü haftanın kazananı kim oldu? 5 altın bileziği hangi gelin aldı? Gibi sorular sorulmaya başlandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta finali heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler kimin yarışmaya veda edeceğini ve hangi gelinin altın bilezikleri kazanacağı öğrenmek istiyor. 13 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında puan durumu araştırılmaya başlandı. Bütün kayınvalideler tadım ve puanlama yaptıktan sonra hangi gelinin birinci olacağı ve hangi gelinin yarışmadan ayrılacağı belli olacak.

13 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümde “EDANUR“ günün birincisi oldu ve çeyrek altın kazandı.

13 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümde “MİYASE” elendi. .