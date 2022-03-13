13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Sigara ne kadar oldu?

13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Yapılan açıklamayla sigara fiyatları güncellendi. Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M, Kent, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe, Rothmans, Davidof, Bianca, Polo, West, Winston, Camel, LD, Monte Carlo sigara ne kadar oldu? İşte zamlardan sonra güncel sigara fiyatları listesi...