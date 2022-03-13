13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Sigara ne kadar oldu?
13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Yapılan açıklamayla sigara fiyatları güncellendi. Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M, Kent, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe, Rothmans, Davidof, Bianca, Polo, West, Winston, Camel, LD, Monte Carlo sigara ne kadar oldu? İşte zamlardan sonra güncel sigara fiyatları listesi...
2022-03-13 19:45:35
Yapılan açıklamayla sigara fiyatları güncellendi. Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M, Kent, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe, Rothmans, Davidof, Bianca, Polo, West, Winston, Camel, LD, Monte Carlo sigara ne kadar oldu? İşte zamlardan sonra güncel sigara fiyatları listesi...
13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi?
Yeni yılda ÖTV ile birlikte sigaraya zam yapılmıştı. Yüzde 5 oranında yapılan zammın ardından sigaraya hiç zam gelmemişti. Yeni yapılan açıklamaya göre sigaraya ortalama 2 TL kadar zam uygulandı.
PHILIP MORRIS GRUBU
- Marlboro Edge: 25,00 TL
- Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
- Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
- Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
- Parliament: 27,50 TL
- Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
- Murattı: 25,00 TL
- Murattı Blu: 24,00 TL
- Lark: 24,00 TL
- Chesterfield: 23,50 TL
- L&M: 23,50 TL
- Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
- Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
- Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
- Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
- Tekel 2000: 21, 50 TL
- Tekel 2001: 21,50 TL
- Viceroy: 22,00 TL
- Pall Mall: 22,00 TL
- Samsun: 22,00 TL
- Maltepe: 22,00 TL
- Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO GRUBU
- Davidoff Slims: 25,00 TL
- Davidof: 25,00 TL
- Davidof C Line Blue: 22,00 TL
- Bianca: 23,00 TL
- Polo:21,50
- West: 21,00 TL
- West Grey SL: 22,00 TL
- Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI GRUBU
- Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
- Winston: Slender: 22,00 TL
- Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
- Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
- Winston: 23,00 TL
- Camel Slender: 21,50 TL
- Camel: 22,00 TL
- LD: 21,50 TL
- Monte Carlo Slender: 21,50 TL
- Monte Carlo: 21,50 TL
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