13 Haziran Pazartesi TV'de hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. İzleyenler bugün Hakim filmi final bölü ve Yasak Elma sezon finali bölümünü izleyebilecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Haziran TV yayın akışı...
2022-06-13 12:35:38
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biridir. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. 13 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
Atv yayın akışı
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Gizli Saklı
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma-Sezon finali
- 23:45 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
- 10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:45 Türkiye'nin Mutfağı
- 15:15 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema “Meg: Derinlerdeki Dehşet”
Show TV yayın akışı
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Apex: Ölüm Adası
- 21:45 Ip Man 4: Final
TV8 yayın akışı
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama / Canlı
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
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