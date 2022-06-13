13 Haziran Pazartesi TV'de hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

Televizyon izleyicileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. İzleyenler bugün Hakim filmi final bölü ve Yasak Elma sezon finali bölümünü izleyebilecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Haziran TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biridir. Bugün kanallarda neler var sorusuna yanıt ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. 13 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

Atv yayın akışı

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da – Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hakim-FİNAL

00:20 Yalnız Kurt Kanal D yayın akışı 11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

Anonim (Yabancı Sinema)

21:45 Anonim (Yabancı Sinema)

23:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Gizli Saklı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma-Sezon finali

23:45 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “Meg: Derinlerdeki Dehşet”

Show TV yayın akışı

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası

21:45 Ip Man 4: Final

TV8 yayın akışı