13 Ekim Ankara hangi yollar kapalı | Çankırı Caddesi, Anafartalar, Atatürk Bulvarı, Hisar Parkı, İpek Caddesi, neden kapalı, ne zaman açılacak?

13 Ekim Ankara hangi yollar kapalı | Çankırı Caddesi, Anafartalar, Atatürk Bulvarı, Hisar Parkı, İpek Caddesi, neden kapalı, ne zaman saat kaçta açılacak? soruları 13 Ekim'de işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar tarafından yolların kapalı olmasıyla sorulmaya başlandı. Ankara'nın en işlek cadde ve sokakları 13 Ekim 2022'de belli saatler arasında kapalı olacak. Peki Ankara'da yollar neden kapatıldı? Ankara'da hangi yollar, sokaklar, caddeler kapalı?

13 Ekim Ankara hangi yollar kapalı | Çankırı Caddesi, Anafartalar, Atatürk Bulvarı, Hisar Parkı, İpek Caddesi, neden kapalı, ne zaman saat kaçta açılacak? soruları 13 Ekim'de işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar tarafından yolların kapalı olmasıyla sorulmaya başlandı. Ankara'nın en işlek cadde ve sokakları 13 Ekim 2022'de belli saatler arasında kapalı olacak. Peki Ankara'da yollar neden kapatıldı? Ankara'da hangi yollar, sokaklar, caddeler kapalı?

13 Ekim tarihi Ankara ve Türkiye Cumhuriyeti için çok öenmli bir tarihtir. 13 Ekim'de Ankara'da bazı yolların, sokakların ve caddelerin de kapalı olacağı açıklandı. Ankara'da trafiğe çıkmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara bakarak yola çıkmasında fayda var. İşte 13 Ekim Ankara kapalı yollar listesi;

13 Ekim Ankara hangi yollar kapalı

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 13 Ekim Perşembe saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak'ın tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak. Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası) Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Çankırı Caddesi, Anafartalar, Atatürk Bulvarı, Hisar Parkı, İpek Caddesi, neden kapalı, ne zaman açılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları ve Başkent Kültür Yolu Festivali dolayısıyla etkinlikler yapılacağı belirtildi. Bu nedenle Ankara'da bazı caddeler ve sokaklar trafiğe kapatılacak.