12 ve 12 anlamı nedir?

Sayıların hayatımız üzerinde etkisi çok büyüktür. Eski medeniyetlerden günümüze kadar olan süreçte sayılar birbirinden farklı amaçlar için kullanılmıştır. İnsanların gündelik hayatta karşılaştıkları bazı sayıların anlamını merak ederler. 12 ve 12 sayılarıyla karşılaşan kişiler bu sayıların ne anlama geldiğin merak etmekte. Peki, 12 :12 bir anlamı var mıdır? 12 ve 12 ne demektir?

Sayılar, matematik, fizik ve birçok farklı şekilde kullanılmıştır. Kullanım amacı milletlere ve inanışlara göre farklılık göstermektedir. Bazı sayıların şans getirildiğini inanılırken bazılarının da kötü şans getirildiğine inanılır. Yakın zamanda 12:12 sayısıyla karşılaşan kişiler bu kombinasyonun bir anlamı olup olmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

12 ve 12 bir anlamı var mıdır?

Çoğu insan için pek bir anlamı bulunmasa da 12:12 sayısıyla ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu yorumlardan ilki, bir ilişkinin özellikle ortalarındaysanız bu saate denk geldiğinizde bilin ki karşınızdaki kişi sizinle ilgili artık daha ciddi kararlar almak ve adımlar atmak istiyor demektir. Bu yüzden sizin de bu konuda hazırlıklı olmanızda faydalı olacağı söylenir. Eğer hayatınızda biri yoksa çok kısa bir sürede hayatınızın aşkı ile tanışacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Karşılıksız yani platonik olarak hoşlandığınız biri varsa bu kişinin de size karşı boş olmadığı ve sizinle ilgili ailesine olumlu şeyler anlattığı anlamına gelir.

12:12 hakkında diğer yorum işe şöyle, başkalarına karşı hoşgörü ve anlayış açısından iyi bir insan olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ama bunu yaparken de kendinizi ihmal etmemelisiniz. Çevrenizdeki insanlara nezaketle yaklaşmalısınız ama herkese gerektiği kadar. Bütün bunlar, kişinin önce iç huzurunu bulması gerektiği anlamına gelir.

Başka bir yorumda ise 12:12 sayısı için, son derece güçlü iki manevi rakamdan oluştuğu söylenir. Koruyucu meleklerin size 12:12 saatinde en uç dileklerinizi gerçekleştirebilmek için yardımcı olacağını söyler. Azim ve sıkı çalışma çabanızı gösterin, çabalarınızın karşılığını yakında verilecek. Bir ayna saati olan 12:12aynı zamanda yüksek derecede derinlemesine düşünme ve entelektüellik gerektiren oldukça karmaşık bir misyonu ifade eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.