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12. Sınıflara 45 günlük izin veriliyor mu?
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12. Sınıflara 45 günlük izin veriliyor mu?

YKS'ye kısa bir süre kala 12. sınıf öğrencileri sınava daha iyi hazırlanmak için kendilerine 45 gün izin verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, 12. sınıf öğrencilerine 45 günlük izin verilecek mi?

1 Saat Önce
2022-04-22 20:32:36
12. Sınıflara 45 günlük izin veriliyor mu?

12. sınıf öğrencileri, YKS sınavına kısa bir süre kala, sınava daha iyi çalışabilmeleri için kendilerine 45 gün izin verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladılar. Lise 12. sınıf öğrencilerine 45 gün izin verilmez. Öğrencilerin lisede özürlü ve özürsüz olamak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. 30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıfta kalmaktadır.

Lisede devamsızlık silme diye bir şey yoktur. Öğrencilerin 10 gün mazeretsiz ve 20 gün özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. 30 günü aşan devamsızlık durumunda öğrenci, sınıf düzeyi ne olursa olsun sınıfta kalır.

Mazeretsiz öğrencilerin devamsızlıklarını sadece veliler bir dilekçe ile özürlü olarak değiştirebilirler. Öğrencinin sürekli tedavi gerektiren bir hastalığı varsa (belgelendirilmesi şartıyla) toplam devamsızlık süresi 60 gündür. Devamsızlığın geçersizliği Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisindedir.
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