12 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto piyasaları düşmeye devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum nedir?

Kripto para piyasaları düşüşünü devam ettiriyor. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.6 değer kaybederek 1.95 trilyon dolara geriledi.

Saat 09.20 itibariyle Bitcoin yüzde 5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 40 bin 167 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 39 seviyesine geldi.

Ethereum da BTC'yle benzer oranda değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 4.9 düşerek 3 bin 25 dolara indi.

Ripple cephesinde de düşüş görülüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 4.1 düştü ve 71 cent oldu.

Dogecoin de piyasalarla benzer bir grafik çizdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.1 düştü. DOGE yeniden 13 cente indi.