Ramazan bayramı arefesinde PTT'den para çekmek isteyenler PTT şubelerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Tam kapanma ve ramazan bayramı tatili nedeniyle ramazan bayramı tatili bu sene 9 gün olarak açıklanmıştı. Peki 12 mayıs çarşamba PTT açık mı? Arefe günü PTT kaça kadar açık? Arefe günü PTT'den maaş çekilir mi? Emekli maaşları PTT'den çekilebilir mi?

Ramazan bayramı arefesinde PTT'den para çekmek isteyenler PTT şubelerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Tam kapanma ve ramazan bayramı tatili nedeniyle ramazan bayramı tatili bu sene 9 gün olarak açıklanmıştı. Peki 12 mayıs çarşamba PTT açık mı? Arefe günü PTT kaça kadar açık? Arefe günü PTT'den maaş çekilir mi? Emekli maaşları PTT'den çekilebilir mi?

12 mayıs çarşamba PTT açık mı?

Ramazan bayramı arafesinda yani 12 mayıs çarşamba günü PTT'ye gitmek isteyenler yola çıkmadan önce PTT şubelerinin arefe günü açık olup olmadığını sormaya başladı. Peki 12 mayıs çarşamba PTT açık mı? 12 Mayıs çarşamba günü PTT açık. Ancak yarım gün olarak hizmet verecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak.

Arefe günü PTT kaça kadar açık?

Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

PTT nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı, genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.